"Медиа без выбора": почему СМИ в Польше выпустили газеты с черными страницами и транслировали черные экраны

В Польше десятки коммерческих СМИ протестуют против решения властей ввести налог на рекламу, об этом говорится в Gazeta.pl.

В Польше сутки не работали СМИ. Фото: источник

Вчера ровно в 4 утра по местному времени все частные СМИ выключили свои эфиры, доступ к сайтам и радиовещания. Зато на экранах появилась надпись на черном фоне "Медиа без выбора". На некоторых телеканалах еще добавили "Здесь могла быть ваша любимая программа". Также СМИ на черном экране разместили открытое письмо к правительству, подписанное большинством их коллег.

Многие из тех, кто присоединился к протесту — это самые популярные телеканалы, наиболее читаемые газеты и любимые польские радиостанции.

"Польская власть хочет ввести дополнительный налог на рекламу для компаний, действующих легально и не уклоняющихся от уплаты налогов и сборов. Власть, ссылаясь на последствия эпидемии, хочет возложить на нас дополнительное бремя. В это непростое время это приведет к тому, что некоторые СМИ просто закроются. Роль СМИ не в том, чтобы бороться с последствиями пандемии, это роль власти. Наша роль — предоставлять достоверную информацию нашим гражданам. Нет свободной страны без свободных СМИ. Без свободы выбора нет свободы ", — говорится в обращении Gazeta.Pl в день "черных страниц".

Голосование за законопроект о введении налога на рекламу состоится 16 февраля. Вместе с тем, СМИ призывают свою аудиторию выходить в выходные на протесты, чтобы власть услышала недовольство населения.

Польские власти, в свою очередь, уже давно рассматривают этот вопрос, и говорят, что из-за коронакризиса денег в бюджете не хватает. Польские политики считают, что Интернет-гиганты не доплачивают налоги и должны платить больше. Деньги планируют передать в Национальный фонд здоровья, на закупку вакцин и борьбу с ковид, строительство дорог и больниц. Такие налоги уже действуют во Франции, Испании, Италии.

Напомним, 2 февраля Президен Зеленский подписал Указ про применение санкций против собственника трех телеканалов. "Комментарии" рассказывали, считают ли украинцы этот шаг наступлением на свободу слова или необходимостью.







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