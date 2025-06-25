Мерц анонсировал болезненный удар Европы по Путину и категорически обратился в США

Европейский союз уже завтра, 26 июня, введет новый, уже 18-й по счету пакет санкций против России. Таким образом, реализуется программа по принуждению Кремля к мирным переговорам в Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге.

Канцлер Германии Фридрих Мерц . Фото: Reuters

Мерц заявил, что для прекращения войны в Украине нужно значительно усилить экономическое давление на Россию. Он призвал США присоединиться к Европе по этому делу.

"Европейский Союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18-му пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в санкциях", — подчеркнул канцлер.

Мерц также сказал, что в ближайшие дни Сенат США проголосует за "законопроект Грэмма", предусматривающий санкции против покупателей российских энергоресурсов.

По словам канцлера, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита в Гааге он просил его лично одобрить новые ограничения против Кремля. Экономическое давление, по мнению Мерца, остается единственным вариантом вынудить Россию на мир, поскольку военным путем этой цели не достичь.

"Военного разрешения этого конфликта не существует", — подчеркнул канцлер.

Страны ЕС предполагали, что новый пакет санкций будет утвержден "на этой неделе", о чем 24 июня сказали европейские дипломаты. Единственной проблемой была позиция правительств друзей российского диктатора Владимира Путина – Виктора Орбана в Венгрии и Роберта Фицо в Словакии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 23 июня поспешил заявить, что его страна и Словакия якобы заблокировали принятие 18-го пакета санкций против России. Но 24 июня его словацкий коллега Юрай Бланар заявил, что Словакия поддержит новые санкции. Он назвал условие – если будут "гарантии", что такие ограничения не повредят словацкой экономике.



Ранее "Комментарии" уже писали, что Украина получит новую партию помощи от Великобритании для усиления противовоздушной обороны. Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, речь идет о поставках 350 современных ракет ПВО британского производства, а также пяти пусковых установок в них.