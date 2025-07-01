Польша с 7 июля вводит временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает BILD . Он обосновал это тем, что должен быть "ограниченный и сведенный к минимуму неконтролируемый поток мигрантов туда и обратно". "Мы осознаем, что это решение повлечет за собой определенные последствия свободы передвижения людей", сказал Туск. Однако, по его словам, "другого пути нет".

Между тремя странами ЕС будет пограничный контроль: что стало причиной

Туск оказался под политическим давлением из-за усиления миграционного курса ФРГ: немцы осуществляют на границе с Польшей выборочный паспортный контроль и разворачивают нелегальных мигрантов. Правая оппозиционная партия PiS резко критикует Туска за то, что он не мешает Германии "переправлять нелегальных мигрантов на нашу сторону". Поскольку миграционная политика не просто стала центральной темой в предвыборной президентской кампании, но и принесла множество голосов именно правым, Туск вынужден реагировать на критику.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил в этой связи, что вопрос миграции является "общей проблемой, которую мы хотим решать совместно", и что для этого немецкое правительство работает "в очень тесном контакте с польским правительством".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что путь Украины к вступлению в Североатлантический альянс (НАТО) необратим. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время встречи в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.

"В ходе саммита НАТО я подчеркнул, что Украина движется необратимым курсом к членству в Альянсе, и Германия твердо поддерживает это решение", — отметил Вадефуль.