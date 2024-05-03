МИД Чехии насторожил заявлением: пора ли украинским мужчинам выезжать из страны

Чехия не готова дальше поддерживать мужчин, приехавших из Украины в попытке избежать военного призыва. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет издание "Novinky".

Чехия. Фото из открытых источников

"Я понимаю проблему отъезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы приветствуем их на нашей территории", — сказал министр иностранных дел.

Однако, как уточнил Липавский, когда речь идет не о тех, кто пытается избежать установленной законом обязанности.

В МВД Чехии заявили, что 94 643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет имеют временную защиту из-за войны в Украине.

Отметим, ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался об решении Евросоюза по военнообязанным украинцам заграницей.

Советник заявил, что полномасштабная война в Украине длится уже два года. Много молодых людей, выехавших из страны даже не поддерживают Украину, находясь заграницей.

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