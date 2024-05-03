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МИД Чехии насторожил заявлением: пора ли украинским мужчинам выезжать из страны

Министр иностранных дел Чехии сказал, что страна поддерживает украинских беженцев, но не мужчин призывного возраста

3 мая 2024, 17:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Чехия не готова дальше поддерживать мужчин, приехавших из Украины в попытке избежать военного призыва. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет издание "Novinky". 

МИД Чехии насторожил заявлением: пора ли украинским мужчинам выезжать из страны

Чехия. Фото из открытых источников

"Я понимаю проблему отъезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы приветствуем их на нашей территории", — сказал министр иностранных дел.

Однако, как уточнил Липавский, когда речь идет не о тех, кто пытается избежать установленной законом обязанности.

В МВД Чехии заявили, что 94 643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет имеют временную защиту из-за войны в Украине.

Отметим, ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался об решении Евросоюза по военнообязанным украинцам заграницей.

Советник заявил, что полномасштабная война в Украине длится уже два года. Много молодых людей, выехавших из страны даже не поддерживают Украину, находясь заграницей. 

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Источник: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-ukrajina-chce-dostat-z-ciziny-sve-bojeschopne-muze-v-cesku-jich-jsou-desitky-tisic-40470208#utm_content=ribbonnews&utm_term=Jan%20Lipavsk%C3%BD&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
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