Минимальные зарплаты в ЕС: в каких странах больше всего платят

В 22 из 27 стран ЕС имеют национальную минимальную заработную плату по состоянию на 1 января 2025 года. Минимальной заработной платы нет в Дании, Италии, Австрии, Финляндии и Швеции.

Евро. Фото из открытых источников

Самая маленькая минимальная зарплата определена в Болгарии – 551 евро. В список стран с минимальной заработной платой до 1000 евро попали также Венгрия (707 евро), Латвия (740 евро), Румыния (814 евро), Словакия (816 евро), Чехия (826 евро), Эстония (886 евро), Мальта (961 евро), Греция (968 евро) и Хорватия (970 евро). В общей сложности минимальная зарплата до 1000 евро определена в 10 странах, пишет издание Eurostat.

“В 6 других странах минимальная заработная плата составляла от 1 000 евро до 1 500 евро в месяц: Кипр (1 000 евро), Португалия (1 015 евро), Литва (1 038 евро), Польша (1 091 евро), Словения (1 278 евро) и Испания (1381 евро). В остальных 6 странах минимальная заработная плата превышала 1 500 евро в месяц: Франция (1 802 евро), Бельгия (2 070 евро), Германия (2 161 евро), Нидерланды (2 193 евро), Ирландия (2 282 евро) Люксембург (2638 евро)”, — приводит статистику издание.

Отмечается, что в относительном выражении как долю от медианного заработка в 2022 году минимальная заработная плата составила более 60% от медианного брутто-заработка в месяц в 3 странах ЕС: Франции, Португалии и Словении (66% во всех странах).

"Если измерить в относительном выражении, как долю от среднего заработка, в 2022 году минимальная заработная плата составила более 60% среднего валового месячного заработка в 3 странах ЕС: Франции, Португалии и Словении (66% во всех странах). В нижней части распределения минимальная заработная плата составляла менее половины среднего заработка в 4 странах: Бельгии (49%), Мальте (46%), Эстонии и Латвии (43% в обеих странах)"", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал о высоких зарплатах в "Укрпочте".



