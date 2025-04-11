Минимальные зарплаты в ЕС: в каких странах больше всего платят

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Кречмаровская Наталия
В 22 из 27 стран ЕС имеют национальную минимальную заработную плату по состоянию на 1 января 2025 года. Минимальной заработной платы нет в Дании, Италии, Австрии, Финляндии и Швеции.
Евро. Фото из открытых источников
Самая маленькая минимальная зарплата определена в Болгарии – 551 евро. В список стран с минимальной заработной платой до 1000 евро попали также Венгрия (707 евро), Латвия (740 евро), Румыния (814 евро), Словакия (816 евро), Чехия (826 евро), Эстония (886 евро), Мальта (961 евро), Греция (968 евро) и Хорватия (970 евро). В общей сложности минимальная зарплата до 1000 евро определена в 10 странах, пишет издание Eurostat.
Отмечается, что в относительном выражении как долю от медианного заработка в 2022 году минимальная заработная плата составила более 60% от медианного брутто-заработка в месяц в 3 странах ЕС: Франции, Португалии и Словении (66% во всех странах).
Напомним: портал "Комментарии" писал о высоких зарплатах в "Укрпочте".
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