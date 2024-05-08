Могло ли присутствие некоторых стран ЕС на инаугурации Путина повлиять на позицию Европейского Союза

В Еврокомиссии считают, что присутствие шести представителей стран ЕС на так называемой инаугурации российского диктатора Владимира Путина не повлияло на общую позицию Евросоюза по отношению к России и ее военной агрессии против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Спикер ЕС Петер Стано. Фото из открытых источников

Руководитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что инаугурация Путина была "протокольным вопросом", не влияющим на общее отношение к России.

"Это событие в Москве было скорее протокольным вопросом, включая приглашение послов из стран во всем мире. Большинство стран-членов (ЕС) решили не участвовать по причинам, о которых говорил высокий представитель Боррель", — пояснил Стано.

По словам Стано, Европейский союз предварительными критическими заявлениями о недемократичности выборов в России объясняли свою позицию.

"Мы все, 27 государств-членов, очень четко провозгласили, что мы думали и что думаем об этих так называемых президентских выборах. Позиция очень четкая, как и позиция по поддержке Украины", — подчеркнул Петер Стано.

Ручник ЕС сказал, что присутствие нескольких стран блока не будет противоречить позициям Брюсселя. Кроме того, он добавил, что посол Евросоюза не присутствовал в Москве на церемонии инаугурации Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны все шесть стран ЕС, представленные на инаугурации Путина.

Также "Комментарии" писали о том, что в ЕС объяснили, почему некоторые члены блока поехали в Москву 7 мая, несмотря на рекомендации не ехать к Владимиру Путину.