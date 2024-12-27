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Молдова назвала Россию основной угрозой новой стратегии национальной обороны

Основным риском безопасности Молдовы считается "возможное расширение" российских военных действий.

сегодня, 11:29
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Клименко Елена

Парламент Молдовы принял новую Стратегию национальной обороны, рассчитанную на следующее десятилетие, учитывая агрессивную политику России, ее гибридные операции и военную агрессию против Украины. Об этом сообщает Radio Europa Liberă Moldova.

Молдова назвала Россию основной угрозой новой стратегии национальной обороны

Фото: из открытых источников

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, презентуя документ, отметил, что стратегия направлена на обеспечение суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны.

Основным риском безопасности Молдовы считается "возможное расширение" российских военных действий, в частности на Одесщине, что может привести к созданию сухопутного коридора до молдавских границ. Это в свою очередь станет основанием для прямой агрессии против Молдовы.

Также среди угроз безопасности страны — гибридные операции, которые Россия совершает через своих агентов или местных коллаборационистов. Отдельно в документе упоминаются незаконно находящиеся на молдавской территории российские войска и вооруженные формирования, подконтрольные Тирасполю. В то же время, как отмечается в Стратегии, полное решение приднестровской проблемы в ближайшие годы маловероятно, и Молдова стремится найти мирный путь к ее решению.

На глобальном уровне Стратегия указывает, что основные международные игроки принимают участие в противостоянии, изменяющем глобальный баланс сил, поэтому Молдова должна определить свое стратегическое позиционирование. В этой связи НАТО рассматривается как главная стабилизирующая сила для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

В документе подчеркивается важность получения Молдовой статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз и активное сотрудничество с европейскими государствами в сфере обороны. Молдова также признает важность укрепления отношений с НАТО как условие обеспечения безопасности и устойчивости.

В контексте Румынии, которая является членом как ЕС, так и НАТО, Стратегия указывает на важность развития сотрудничества с этой страной в сфере обороны, а также подчеркивает жизненную необходимость интенсивного диалога с Украиной.

Документ предусматривает постепенное увеличение финансирования национальной обороны до 1% ВВП к 2030 г., начиная с нынешнего уровня в 0,55%. Это значительно ниже среднего показателя для стран-членов НАТО, где цель 2% ВВП, хотя некоторые эксперты считают, что будущая администрация Дональда Трампа может потребовать увеличения этой цифры до 5%.

Проект Стратегии национальной обороны был принят депутатами Молдовы на последнем пленарном заседании 2024 года, которое состоялось 26 декабря.

Портал "Комментарии" писал, что стало известно , почему Молдова не может сбивать российские ракеты.



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Источник: https://moldova.europalibera.org/a/rusia-este-principala-amenintare-la-adresa-securitatii-r-moldova-potrivit-noii-strategii-de-aparare/33253688.html
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