Молодые венгры воюют на фронте в Украине: Орбан выдал новое вопиющее заявление

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором показаны венгры в роли воинов. Этим видео он призвал отказаться от поддержки вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает Telex со ссылкой на Facebook-страницу политика.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

В первой части ролика звучит заявление бывшего руководителя Генштаба Венгрии Русина-Сенди Ромулуса, утверждавшего, что если бы Украина была членом НАТО или ЕС, то введение венгерских войск на ее территорию считалось бы законным.

После этого демонстрируются сцены, сгенерированные искусственным интеллектом, где молодые венгры сначала празднуют национальные флаги, а затем оказываются на поле боя. Далее показаны гробы, покрытые венгерскими флагами.

Видео завершается обращением Орбана с просьбой поддержать опрос о вступлении Украины в ЕС.

"Мы не хотим, чтобы наших детей отправляли на украинский фронт в форме венгерской армии или на территорию Украины, чтобы они возвращались домой в гробах", — подчеркнул премьер.

Кроме того, депутат из партии Орбана ранее опубликовала видео, в котором утверждает, что членство Украины в ЕС якобы повлечет за собой рост торговли людьми и наркотиками. Оппозиционные силы назвали этот ролик угрозой для общественного порядка.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы недостаточно благодарны его стране за оказанную помощь. По словам Орбана, Украина занимается "шантажом" Венгрии. Виктор Орбан в видеообращении обвинил Украину в "грубых угрозах", которые, по его словам, касаются процесса вступления Украины в Европейский Союз. По мнению венгерского премьер-министра, Киев использует "шантаж" в отношении Будапешта в попытках процесса евроинтеграции.