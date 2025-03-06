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"Мы бы имели надежного соседа": в Фицо выдали шокирующее заявление о "россиянах в Киеве"

Словацкая оппозиция утверждает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отдаляет страну от Европы, ухудшает отношения с союзниками и фактически "отдает нас в руки Путина и Трампа".

сегодня, 15:05
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Клименко Елена

Вице-президент словацкой партии власти Smer-SD и евродепутат Эрик Калиняк заявил, что не считает проблемой возможное пребывание россиян в Киеве, ведь это могло бы означать "надежного соседа". Об этом сообщает Aktuality.

"Мы бы имели надежного соседа": в Фицо выдали шокирующее заявление о "россиянах в Киеве"

Роберт Фицо. Фото: Reuters

В частности, на вопрос, что для Словакии означало бы захват Киева российскими войсками, Калиняк отметил, что хотя он не хочет видеть россиян на словацких границах, все же считает Россию более надежным партнером, чем Украина.

"Возможно, я буду циничным, но в таком случае мы бы наконец-то имели надежного соседа. Если сравнить словацко-украинские отношения, то мы неоднократно спасали их после того, как они создавали экономические конфликты с Россией, и в те моменты Украина не могла нам помочь. Поэтому с этой точки зрения Россия для нас является более стабильным партнером", — сказал он.

В ответ на его высказывания оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" раскритиковала заявления политика:

"Мы давно заявляем об этом четко: никакой политики по ключевым пунктам, но российское правление – это то, к чему стремится это правительство для Словакии. Как и в случае с Тибором Гаспаром, когда он допустил выход Словакии из ЕС, партия Smer показывает свои истинные намерения в отношении нашей страны", – заявили представители партии.

Политики добавили, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, по их словам, отдаляет страну от Европы, усугубляет отношения с союзниками и фактически "отдает нас в руки Путина и Трампа".

"Это предательство. У него нет на это никакой легитимности, и это правительство должно уйти в отставку как можно быстрее. Единственным правильным шагом являются досрочные выборы", — подчеркнули в партии.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Братислава ожидает "жест благодарности" от Украины в виде возобновления транзита российского газа. Словакия никогда не была страной, блокировавшей важные решения. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после саммита Славковского формата (S3).



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