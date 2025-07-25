Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в присущий себе циничный способ заявил, что Украина не должна вступать в Евросоюз, потому что якобы "ослабит" объединение и втянет его в войну с Россией. В интервью телеканалу CNN он подтвердил, что Будапешт выступает против начала переговоров по членству Украины в ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

"Украина точно не сделает Европейский Союз сильнее. Напротив – страна, которая ведет войну, импортирует саму войну в ЕС. А мы этого не хотим. Текущее состояние Украины лишь ослабит Евросоюз", – сказал Сийярто.

Он также добавил, что Украина не отвечает требованиям членства, а ресурсы Европы не должны тратиться на государство, не отвечающее этим критериям. При этом сам Будапешт продолжает получать большие дотации из бюджета ЕС.

"Что касается нас, то мы не хотим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков шли в Украину. В нынешних обстоятельствах мы точно не поддерживаем ее вступление в ЕС", – заявил глава МИД.

На фоне этих резких заявлений Сийярто пытался представить Венгрию как страну, которая все же "помогает" Украине.

"Вы говорите, что мы не поддерживаем Украину. Но мы помогаем – так, как можем. В то же время мы не позволим разрушить Венгрию. Наш народ уже заплатил слишком высокую цену этой войны, хотя мы не несем за нее никакой ответственности. Это не наша война", – добавил министр.

Как уже писали "Комментарии", Россия и США относятся с уважением друг к другу, и это вселяет надежду на успех продолжающихся между ними переговоров, которые важны для безопасности во всем мире. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя российско-американские встречи в Саудовской Аравии и свои недавние поездки в Москву и Вашингтон.