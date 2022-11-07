"Мы проигрываем": в ООН сделали тревожное заявление об изменениях климата

На климатическом саммите COP27 в Египте генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время своего выступления заявил, что сегодня на фоне роста выбросов парниковых газов мир находится на пути к "климатическому аду". Об этом сообщает Sky News .

"Мы проигрываем. Выбросы парниковых газов увеличиваются. Глобальная температура растет. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на автобане в "климатический ад", и нога давит на педаль газа", — сказал генсек ООН.

Антониу Гутерреш заявил, что изменение климата является центральным вызовом нашего столетия и определяющей проблемой.

"Наука однозначна: любая возможность ограничить повышение температуры до 1,5 градуса означает достижение глобальных чистых нулевых выбросов к 2050 году. Деятельность человека является причиной проблемы климата. Человеческие действия должны быть и решением. Мы приближаемся к точке невозврата. Чтобы избежать страшной судьбы , все страны G20 должны ускорить переход прямо сейчас – в этом десятилетии", – обратился Антониу Гутерреш.

По мнению генсека ООН, по этому вопросу развитые страны должны взять на себя инициативу. Кроме того, он призвал мир договориться о "соглашении климатической солидарности".

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что ООН не приняла резолюцию России о расследовании биологического оружия в Украине. Российская Федерация обвинила Украину в применении биологического оружия и на основе предоставленных "фактов" решила собрать заседание Совета Безопасности ООН для детального рассмотрения дела. имеющие контейнеры для перевозки биологического оружия.