На фоне неопределенности США: что теперь заявляют в ЕС о поддержке Украины

Европейский Союз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украинцы хотят прочного мира, а не замороженного конфликта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "The Guardian".

Урсула фон дер Ляйен. Фото из открытых источников

"Я думаю, мы никогда не должны забывать, с чего все началось. Украина — суверенная страна, и она сама определила свое будущее, попросив о вступлении в ЕС. Вот с чего все началось. Ответом стало вторжение ее соседа, России", — заявила Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе.

Фон дер Ляйен призвала не забывать, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности Европы.

"Никто не хочет большего мира, чем народ Украины. Но они хотят справедливого и прочного мира. Они не хотят замороженного конфликта, который снова вспыхнет немного позже", — сказала еврочиновница.

По ее словам, для ЕС важно, чтобы Украина оставалась независимой страной, и чтобы именно Украина принимала решения о своей собственной территории.

"Мы продолжим поддерживать ее (Украину, — ред.), что бы ни случилось дальше. Мы будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — добавила глава Еврокомиссии.

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"Это все о других вещах", — написал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп в понедельник приказал приостановить на 90 дней внешнюю помощь развитию до оценки эффективности и согласованности с его внешней политикой. Об этом пишет Reuters.



