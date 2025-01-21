На фоне неопределенности США: что теперь заявляют в ЕС о поддержке Украины

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Кравцев Сергей
Европейский Союз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украинцы хотят прочного мира, а не замороженного конфликта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "The Guardian".
Урсула фон дер Ляйен. Фото из открытых источников
Фон дер Ляйен призвала не забывать, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности Европы.
По ее словам, для ЕС важно, чтобы Украина оставалась независимой страной, и чтобы именно Украина принимала решения о своей собственной территории.
Читайте также на портале "Комментарии" — подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной помощи Украине. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Напомним, президент США Дональд Трамп в понедельник приказал приостановить на 90 дней внешнюю помощь развитию до оценки эффективности и согласованности с его внешней политикой. Об этом пишет Reuters.
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