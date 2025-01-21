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На фоне неопределенности США: что теперь заявляют в ЕС о поддержке Украины

Глава Еврокомиссии пообещала поддержку Украине столько, сколько потребуется

сегодня, 15:08
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Кравцев Сергей

Европейский Союз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украинцы хотят прочного мира, а не замороженного конфликта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "The Guardian".

На фоне неопределенности США: что теперь заявляют в ЕС о поддержке Украины

Урсула фон дер Ляйен. Фото из открытых источников

"Я думаю, мы никогда не должны забывать, с чего все началось. Украина — суверенная страна, и она сама определила свое будущее, попросив о вступлении в ЕС. Вот с чего все началось. Ответом стало вторжение ее соседа, России", — заявила Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе.

Фон дер Ляйен призвала не забывать, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности Европы.

"Никто не хочет большего мира, чем народ Украины. Но они хотят справедливого и прочного мира. Они не хотят замороженного конфликта, который снова вспыхнет немного позже", — сказала еврочиновница.

По ее словам, для ЕС важно, чтобы Украина оставалась независимой страной, и чтобы именно Украина принимала решения о своей собственной территории.

"Мы продолжим поддерживать ее (Украину, — ред.), что бы ни случилось дальше. Мы будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — добавила глава Еврокомиссии.

Читайте также на портале "Комментарии" — подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной помощи Украине. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Это все о других вещах", — написал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп в понедельник приказал приостановить на 90 дней внешнюю помощь развитию до оценки эффективности и согласованности с его внешней политикой. Об этом пишет Reuters. 




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