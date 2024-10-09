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На Орбана пытались совершить нападение: детали

Оппозиционер Мартон Гекицкий назвал Виктора Орбана предателем Венгрии.

сегодня, 08:50
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Slava Kot

Венгерский оппозиционер Мартон Гекицкий пытался совершить нападение на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время его выступления в Европарламенте. По словам члена оппозиционной партии "Демократическая коалиция", Орбан продался российскому диктатору Владимиру Путину.

На Орбана пытались совершить нападение: детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Как сообщает АР, 8 октября Виктор Орбан выступил на пресс-конференции в Европарламенте. Премьер-министр Венгрии рассказывал о планах во время председательства Будапешта в Европейском Союзе.

В момент, когда Орбан говорил о негативном отношении к мигрантам, активист и член оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Мартон Гекицкий быстро побежал в сторону венгерского премьера, но был остановлен охраной, которая положила его на пол. 

Когда Гекицкого выводили из зала он выкрикнул, что Орбан предал страну и продался двум авторитарным лидерам – Владимиру Путину и Си Цзиньпину.

"За сколько вы продали страну? За сколько вы предали страну, господин премьер-министр? Он продался Путину, он продался Си Цзиньпину", — заявил Гекицкий.

Напомним, что летом Суд ЕС вынес приговор по поводу нарушений Венгрией правил принятия мигрантов и приговорил оплатить штраф на 200 миллионов. Орбан резко негативно отреагировал на такое решение, заявив, что ЕС больше заботится о нелегалах, чем о своих гражданах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия пригрозила Европейскому Союзу и требует снять санкции, которые были наложены на Будапешт из-за проблем с нарушением правил мигрантов.

Также "Комментарии" писали о решении ЕС подать в суд на Венгрию из-за закона правительства Орбана о "защите суверенитета".



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Источник: https://apnews.com/article/orban-interrupted-activist-news-conference-hungary-8051e9a43229b10b62380c025355022e
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