На случай кризиса: премьер Дании заявила, что запаслась консервами

Премьер Дании Мэтте Фредериксен рассказала, что сделала запасы консервов и других необходимых предметов, чтобы иметь возможность прожить три дня без электричества и интернета в случае серьезного кризиса. Об этом она поделилась в интервью подкасту DR Stars and Stripes, сообщает "Европейская правда".

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Фредериксен отметила, что в 2025 году граждане Дании должны взять на себя большую ответственность за свою безопасность как на индивидуальном уровне, так и на национальном, а также в рамках ЕС.

"Я следую рекомендациям власти и считаю, что датчанам следует делать то же самое", – сказала премьер.

Политик имела в виду руководство Датского агентства по чрезвычайным ситуациям "Готовимся к кризисам", которое советует жителям создать запасы.

"Это не потому, что мы ожидаем агрессивной войны против Дании, как в Украине, но существует вероятность других типов атак — гибридных или кибератак", — пояснила она.

Датчане не слишком активно реагировали на рекомендации агентства, и согласно опросу Epinion для DR, проведенному в ноябре, 66% граждан не следуют советам властей по подготовке к возможным кризисам.

Фредериксен подчеркнула, что страна будет уязвимой, если не подготовится к потенциальным кризисным ситуациям, и отметила важность развития "собственной устойчивости".

"Когда власти рекомендуют иметь запасы воды, старомодный радиоприемник и батарейки к нему, а также консервы, например, скумбрию в томате, это делается потому, что могут возникнуть разные непредсказуемые ситуации", — добавила она.

Премьер также отметила, что Россия представляет серьезный риск для безопасности Дании.

"Наши разведслужбы считают, что Россия активно вооружается и может атаковать страны НАТО уже в ближайшие несколько лет. Поэтому важно оставаться едиными", — сказала она.

В своем ежегодном отчете Датская служба военной разведки также выделила гибридные атаки и диверсии со стороны России как основные угрозы Дании.

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