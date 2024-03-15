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Начинает войны и разрушает миры. Орбан призвал к «оккупации» Брюсселя

Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал западный мир, являющийся «источником разрушения» других государств. По его словам, как пишет АР, у венгров нет другого выбора, как «оккупировать» Брюссель

сегодня, 15:27
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Ткачик Олеся
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Виктор Орбан в Будапеште выступил со скандальной речью по случаю годовщины венгерской революции 1848 против правления Габсбургов. По информации издания, на мероприятие венгров специально свозили автобусами.

Начинает войны и разрушает миры. Орбан призвал к «оккупации» Брюсселя

Виктор Орбан

В частности, в своей речи Орбан подверг критике Европейский Союз и весь "западный мир".

"Они начинают войны, разрушают миры, перекраивают границы стран и пожирают все, как саранча",
– заявил Орбан.

При этом он подчеркнул, что венгры живут по-другому. Венгерский премьер также раскритиковал политику иммиграции и права ЛГБТ-сообщества.

"Брюссель – не первая империя, которая положила глаз на Венгрию",
– сказал Орбан.

Кроме того, венгерский премьер заявил, что народы Европы якобы боятся, что именно Брюссель сможет отобрать у них свободу.

Именно поэтому, по словам Орбана, если Венгрия хочет сохранить свободу и суверенитет своей страны, она должна "оккупировать" Брюссель. Такое заявление он сделал на фоне того, что летом предстоят выборы в Европарламент.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Виктор Орбан неоднократно отмечался скандальными заявлениями по поводу Украины. В частности, он поддерживает идею заморозки войны. Также венгерский премьер выступает против членства Украины в НАТО.

Недавно Орбан провел встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом. После встречи он рассказал о том, какой мирный план относительно Украины у него есть. Суть плана в том, чтобы перестать давать Украине деньги, и тогда война скоро закончится.

При этом, как заявил президент Владимир Зеленский, Орбану ничего не дадут его заигрывание с Трампом.




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Источник: https://apnews.com/
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