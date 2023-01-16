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Нанесет ли Россия ядерный удар по Европе. Что думают жители ЕС

Европейцы высказали пессимистические прогнозы по поводу будущего, ведь считают, что ядерная война с Россией возможна.

сегодня, 11:05
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Автор:

Slava Kot

По результатам опроса от института исследований IBRIS, большинство европейцев соглашаются с мнением, что возможность ядерной войны существует, однако лишь небольшой процент считает это очень вероятным вариантом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опубликовавшее издание Onet исследование IBRIS.

Нанесет ли Россия ядерный удар по Европе. Что думают жители ЕС

Жители Европы ответили, будет ли ядерная война. Фото из открытых источников

Исследовательский институт IBRiS провел опрос одновременно в девяти странах Европейского Союза: Польше, Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Австрии, Греции и Португалии. Итого эти страны составляют 3/4 граждан ЕС.

Больше всего респондентов, считающих применение ядерного оружия, возможным проживают в Нидерландах – 82,2%, в Португалии этот показатель составляет – 80,2%, а на третьем месте расположилась Испания – 79,6%.

В общей сложности 16,3% опрошенных считают, что ядерной войны не будет. Больше всего тех, кто верит, что Россия не запустит ядерную ракету, оказалось в Греции – 20,9%. На втором месте оказались жители Германии – 19,3%, а третьи итальянцы – 18,6%.

Просмотреть список стран, жители которых считают, что ядерная война будет ниже:

  • Нидерланды – 82,2% (не будет ядерной войны – 11,7%);
  • Португалия – 80,2% (12,8%);
  • Испания – 79,6% (15%);
  • Греция – 76,7% (20,9%);
  • Польша – 71,1% (13,4%);
  • Франция – 70,3% (17,4%);
  • Италия – 69,6% (18,6%);
  • Германия – 68,1% (19,3%);
  • Австрия – 67,6% (18,4%).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что прошел опрос среди жителей стран ЕС о поставках в Украину оружия. Известно, жители каких стран больше всего в этом вопросе поддерживают Украину.

Также "Комментарии" писали о странах Европы, жители которых соглашаются покупать российский газ после войны.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/kto-w-unii-popiera-dostawy-dla-ukrainy-polacy-dopiero-na-piatym-miejscu/5n46214
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