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Нападение России на страны НАТО: о чем предупредили в Минобороны Испании

Глава Минобороны Испании предупредила о реальном риске нападения России на страны НАТО

сегодня, 13:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр обороны Испании Маргарита Роблес предупредила, что существует "реальный риск" того, что российский диктатор Владимир Путин нападет на одну из стран НАТО в краткосрочной или среднесрочной перспективе. В связи с этим призывает не ослаблять бдительность. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Euro EFE".

Нападение России на страны НАТО: о чем предупредили в Минобороны Испании

Министр обороны Испании Маргарита Роблес. Фото: из открытых источников

Роблес заверила, что происходящее в Украине может казаться очень далеким для испанцев, но граждане Латвии, Литвы, Польши и Финляндии находятся "в состоянии постоянного напряжения" из-за российской угрозы.

Министр подчеркнула, что ситуация "действительно очень тревожная", в дополнение к возможности возвращения в Белый дом бывшего президента США Дональда Трампа, что Европа считает "большой проблемой".                                                                                    

"Что ясно для всех нас (Ред. – в Европе), так это то, что мы будем продолжать работать в единстве, чтобы помочь Украине, и будем ждать развития событий", — заявила она.

Роблес заверила, что этот вопрос обсуждался на последнем заседании НАТО, состоявшемся на прошлой неделе.

"Действительно, мы все осознаем, что этот риск существует, что это реальный риск, и что поэтому задача всех нас — обеспечить, чтобы Европа продолжала укреплять свой потенциал оборонной промышленности", — подчеркнула министр.

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Источник: https://euroefe.euractiv.es/section/exteriores-y-defensa/news/robles-alerta-del-riesgo-real-de-que-putin-ataque-un-pais-de-la-otan-a-corto-o-medio-plazo/
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