Нападение России на страны НАТО: о чем предупредили в Минобороны Испании

Министр обороны Испании Маргарита Роблес предупредила, что существует "реальный риск" того, что российский диктатор Владимир Путин нападет на одну из стран НАТО в краткосрочной или среднесрочной перспективе. В связи с этим призывает не ослаблять бдительность. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Euro EFE".

Министр обороны Испании Маргарита Роблес. Фото: из открытых источников

Роблес заверила, что происходящее в Украине может казаться очень далеким для испанцев, но граждане Латвии, Литвы, Польши и Финляндии находятся "в состоянии постоянного напряжения" из-за российской угрозы.

Министр подчеркнула, что ситуация "действительно очень тревожная", в дополнение к возможности возвращения в Белый дом бывшего президента США Дональда Трампа, что Европа считает "большой проблемой".

"Что ясно для всех нас (Ред. – в Европе), так это то, что мы будем продолжать работать в единстве, чтобы помочь Украине, и будем ждать развития событий", — заявила она.

Роблес заверила, что этот вопрос обсуждался на последнем заседании НАТО, состоявшемся на прошлой неделе.

"Действительно, мы все осознаем, что этот риск существует, что это реальный риск, и что поэтому задача всех нас — обеспечить, чтобы Европа продолжала укреплять свой потенциал оборонной промышленности", — подчеркнула министр.

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