Нападение России на страны НАТО: о чем предупредили в Минобороны Испании

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Кравцев Сергей
Министр обороны Испании Маргарита Роблес предупредила, что существует "реальный риск" того, что российский диктатор Владимир Путин нападет на одну из стран НАТО в краткосрочной или среднесрочной перспективе. В связи с этим призывает не ослаблять бдительность. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Euro EFE".
Министр обороны Испании Маргарита Роблес. Фото: из открытых источников
Роблес заверила, что происходящее в Украине может казаться очень далеким для испанцев, но граждане Латвии, Литвы, Польши и Финляндии находятся "в состоянии постоянного напряжения" из-за российской угрозы.
Министр подчеркнула, что ситуация "действительно очень тревожная", в дополнение к возможности возвращения в Белый дом бывшего президента США Дональда Трампа, что Европа считает "большой проблемой".
Роблес заверила, что этот вопрос обсуждался на последнем заседании НАТО, состоявшемся на прошлой неделе.
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