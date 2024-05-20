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Нашлись ли слова о соболезновании: в ЕС отреагировали на смерть президента Ирана

Боррель заявил, что ЕС соболезнует из-за гибели президента Ирана Раиси

сегодня, 14:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с официальным заявлением, в котором выражается соболезнование в связи с гибелью президента Ирана в авиакатастрофе в минувшие выходные. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Нашлись ли слова о соболезновании: в ЕС отреагировали на смерть президента Ирана

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз "выражает соболезнования в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира-Абдоллахиана и других иранских чиновников, причастных к трагической катастрофе вертолета в воскресенье".

Евросоюз, добавил Боррель, выражает соболезнования семьям погибших и гражданам Ирана, которых коснулась авария.

Отметим, президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате авиакатастрофы, которая произошла вечером 19 мая на границе с Азербайджаном. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления мировых лидеров, которые выражают соболезнования иранскому народу. Стоит отметить, что о гибели Раиси утром 20 мая сообщило полуофициальное иранское информагентство Mehr news agency, ссылаясь на неназванных иранских чиновников. Впоследствии об этом написали агентства Reuters и Associated Press.

На официальном аккаунте Раисе у X появилось сообщение, прямо не свидетельствующее о смерти иранского лидера, но намекающее на это. 

"Мир Авраама. Так Мы вознаграждаем тех, кто творит добро. Он один из наших верных слуг", – говорится в сообщении. 

На смерть президента Ирана отреагировали мировые лидеры и дипломаты.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны рассказали о непростых последствиях смерти президента Ирана Раиси.



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