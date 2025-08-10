Названы красные линии: лидеры ЕС выпустили совместное заявление по поводу переговоров Трампа и Путина из-за войны в Украине

Европейские лидеры выступили с совместным заявлением в преддверии запланированной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, которая может стать одним из ключевых моментов в попытках прекратить полномасштабную войну России против Украины.

Лидеры ЕС выступили с совместным заявлением по поводу переговоров Трампа и Путина

В заявлении от 10 августа президенты и премьер-министры семи ведущих стран ЕС отметили, что любые переговоры возможны только при прекращении огня или значительном снижении уровня боевых действий, и что "путь к миру в Украине не может быть определена без Украины".

Среди подписавшихся оказались президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Финляндии Александер Стубб.

Европейские лидеры приветствовали усилия президента Трампа, направленные на достижение "справедливого и длительного мира", но подчеркнули, что успех возможен только при условии сочетания активной дипломатии с последующей военной и финансовой поддержкой Украины, а также сохранением санкций против России.

"Мы готовы поддерживать эту работу дипломатическими средствами, а также путем сохранения нашей существенной военной и финансовой помощи Украине… и сохранения и введения новых ограничительных мер против российской федерации", — говорится в документе.

Они также подчеркнули, что границы не могут меняться силой, а отправной точкой возможных переговоров должна стать текущая линия фронта. Кроме того, в заявлении указали "красные линии" по Украине в случае переговоров Трампа и Путина:

— действенные гарантии безопасности для Украины;

— сохранение ее суверенитета и территориальной целостности;

— недопустимость любых решений, узаконивающих агрессию России.

Европейские лидеры напомнили, что вторжение России является грубым нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и Будапештского меморандума, и пообещали и дальше оставаться на стороне Киева.

Планируемая встреча Трампа и Путина вызывает значительное внимание в мире, ведь нынешний президент США уже неоднократно делал противоречивые заявления о войне. Трамп ранее заявлял, что способен быстро завершить конфликт, но конкретные детали плана остаются неизвестными. Европейские лидеры, со своей стороны, пытаются сбалансировать поддержку дипломатических усилий с предотвращением сценариев, которые могли бы поставить под угрозу безопасность Украины и Европы.

"Мы едины как европейцы и исполнены решимости совместно продвигать наши интересы. Мы продолжим тесно сотрудничать с президентом Трампом, президентом Зеленским и народом Украины ради мира, который сохранит наши жизненно важные интересы безопасности", — говорится в заявлении.

