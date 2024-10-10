Не может быть речи о мире с Путиным: ЕС отреагировал на удары РФ по гражданским кораблям

Европейский Союз отреагировал на увеличение ударов страны-агрессора по гражданским кораблям, которые перевозят украинское зерно, призвав заинтересованные страны усилить давление на Москву с требованием прекратить эти действия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе ежедневного брифинга в Брюсселе сделал представитель ЕС Петер Стано.

Петер Стано. Фото из открытых источников

Представитель ЕС обратил внимание, что в последние дни российские войска увеличили атаки на гражданские суда, перевозящие украинское зерно в Черном море.

В частности, перечислил он, 9 октября баллистическими ракетами были поражены два корабля, один из Панамы, второй — из Палау, несколько дней назад было атаковано судно из Сент-Китс и Невис, в прошлом месяце Россия бомбила корабль с зерном для Египта, а перед этим — судно из Турции.

"Все эти страны, которые Путин называет дружественными", – отметил Стано.

По его словам, все эти действия происходят в дополнение к тому, что Россия продолжает уничтожать украинские зернохранилища и портовую инфраструктуру во время ежедневных атак и продолжает похищать украинское зерно.

"Все эти действия являются вопиющим нарушением международного права и должны быть прекращены немедленно. Это доказывает, что Россия настроена и дальше делать пищу своим оружием, подвергая риску миллионы людей не в Украине или Европе – а уязвимых людей в Азии и Африке. И это путинский ответ тем, кто говорит, что мир с Путиным возможен", – подчеркнул представитель ЕС.

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