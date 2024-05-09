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Не только Турция и Китай: страна ЕС инициирует разговор с Путиным о мире

Президент Словакии Петер Пеллегрини "открыл" площадку для "переговоров" с РФ

сегодня, 07:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Перед европейскими политиками, в том числе словацкими, стоит серьезная задача – обеспечить мир в Украине, а затем и в Европе, чтобы трагические сценарии не реализовались. Как передает портал "Комментарии", об этом во время торжеств по случаю 79-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе сказал президент Словакии Петер Пеллегрини, информирует Topky.sk.

Не только Турция и Китай: страна ЕС инициирует разговор с Путиным о мире

Президент Словакии Петер Пеллегрини. Фото: из открытых источников

Лидер Словакии заявил, что в случае необходимости также предложит для мирных переговоров Братиславу, которая "имеет опыт подобного саммита". 

По его словам, 79 лет без войны привели к определенной девальвации самого мира, "и мы воспринимаем это как само собой разумеющееся".

"К сожалению, сейчас мы видим, что это не так. В связи с войной в Украине, других частях Европы и мира потихоньку начинает бряцать оружие. ... Многие готовят планы военного конфликта, а дипломатия закаляет свой словарный запас, давайте говорить о прекращении огня, о мирных сценариях, давайте активизировать дипломатию и воспринимать оружие как крайнее средство", — сказал словацкий лидер.

Он также высказал слова благодарности бойцам Красной армии, которые освобождали территорию Словакии.

"Сегодня мы глубоко чувствуем, что существует попытка переписать историю. Однако я хочу с этого места отвергнуть любые попытки исказить историческую правду, потому что правда есть только одна. Поэтому я отвергаю попытки не вспоминать или сознательно замалчивать заслуги Красной армии в освобождении нашей родины, а также я отвергаю попытки гуманизировать фашистский режим и преуменьшать факты о жертвах концлагерей", — сказал Пеллегрини.

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Источник: https://www.topky.sk/cl/10/2754389/Stojime-pred-zasadnou-vyzvou-zabezpecit-mier-na-Ukrajine-i-v-Europe--tvrdi-Pellegrini
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