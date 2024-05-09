Не только Турция и Китай: страна ЕС инициирует разговор с Путиным о мире

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Кравцев Сергей
Перед европейскими политиками, в том числе словацкими, стоит серьезная задача – обеспечить мир в Украине, а затем и в Европе, чтобы трагические сценарии не реализовались. Как передает портал "Комментарии", об этом во время торжеств по случаю 79-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе сказал президент Словакии Петер Пеллегрини, информирует Topky.sk.
Президент Словакии Петер Пеллегрини. Фото: из открытых источников
Лидер Словакии заявил, что в случае необходимости также предложит для мирных переговоров Братиславу, которая "имеет опыт подобного саммита".
По его словам, 79 лет без войны привели к определенной девальвации самого мира, "и мы воспринимаем это как само собой разумеющееся".
Он также высказал слова благодарности бойцам Красной армии, которые освобождали территорию Словакии.
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