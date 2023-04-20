Не только зерно: Польша хочет запретить еще ряд продуктов из Украины

Польша намерена расширить список продуктов, которые должны быть запрещены для импорта из Украины на территорию Европейского союза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польский ресурс RMF.

Польша желает запретить импорт на украинские продукты. Фото из открытых источников

19 апреля состоялись переговоры с заместителем председателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом с пятью странами, желающими или уже запретившими импорт украинских продуктов. Результат встречи не привел к решению вопроса, ведь Польша хотела расширить список запрещенных продуктов из Украины. В ходе встречи были вынесены четыре основных продукта, которые попадут под запрет: пшеница, рапс, подсолнечник и кукуруза.

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Издание RMF сообщает, что Польша планирует в этот список добавить еще мясо, яйца, фрукты, мед и сахар. Кроме того, отмечено, что у каждой страны есть определенные продукты, которые хочет внести под запрет. К примеру, Болгария мука и масло, а Венгрия птицу и мед.

Переговоры между пятью странами продолжаются, чтобы согласовать общий список продуктов, которые планируют попасть под запрет. Ожидается, что встреча министров стран состоится на следующей неделе. Если во время этих переговоров вопрос с украинским зерном и другими продуктами не решится, придется решение принимать на высших уровнях. С заместителем главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис призывает пять стран быстрее принять решение, ведь такие действия вредит ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейская страна отказалась запрещать импорт украинского зерна.

Также "Комментарии" писали, что Россия обнародовала пять требований по продлению зернового соглашения.