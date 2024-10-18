Не все гладко: Туск признался, как на самом деле ЕС отреагировал на план победы Зеленского

Среди лидеров Евросоюза нет консенсуса по оценке плана победы, представленного в Брюсселе президентом Украины Владимиром Зеленским. Во многом его воплощение будет зависеть от результатов президентских выборов в США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает "РАР".

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Во время общения с журналистами Дональд Туск отметил, что "никто не ожидал гармонии", поскольку страны ЕС имеют разные подходы к членству Украины в НАТО, а приглашение в Альянс было первым в плане победы Украины.

Дональд Туск признал, что главным тезисом плана Зеленского является вопрос членства Украины в НАТО и напомнил, что, когда вопрос вступления Украины в Альянс впервые встал, именно Польша выступала за "открытие перспективы НАТО для Украины".

"Это не изменилось. В этом отношении мы солидарны с Украиной", – сказал Дональд Туск.

По словам премьер-министра, сегодня трудно оценить, насколько реалистичен план Зеленского, поскольку многое будет зависеть от результатов президентских выборов в США.

"Пока мы находимся на этапе ожидания результатов выборов в США, никто этого не скрывает", – сказал Туск.

Глава польского правительства также добавил, что стратегии, содержащиеся в плане Зеленского, будут переоценены после выборов в США.

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