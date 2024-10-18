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Не все гладко: Туск признался, как на самом деле ЕС отреагировал на план победы Зеленского

Премьер Польши посоветовал дождаться результатов выборов в США, чтобы стало ясно, насколько будет реализован план победы Украины

18 октября 2024, 14:40
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Кравцев Сергей

Среди лидеров Евросоюза нет консенсуса по оценке плана победы, представленного в Брюсселе президентом Украины Владимиром Зеленским. Во многом его воплощение будет зависеть от результатов президентских выборов в США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает "РАР".

Не все гладко: Туск признался, как на самом деле ЕС отреагировал на план победы Зеленского

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Во время общения с журналистами Дональд Туск отметил, что "никто не ожидал гармонии", поскольку страны ЕС имеют разные подходы к членству Украины в НАТО, а приглашение в Альянс было первым в плане победы Украины.

Дональд Туск признал, что главным тезисом плана Зеленского является вопрос членства Украины в НАТО и напомнил, что, когда вопрос вступления Украины в Альянс впервые встал, именно Польша выступала за "открытие перспективы НАТО для Украины".      

"Это не изменилось. В этом отношении мы солидарны с Украиной", – сказал Дональд Туск.

По словам премьер-министра, сегодня трудно оценить, насколько реалистичен план Зеленского, поскольку многое будет зависеть от результатов президентских выборов в США. 

"Пока мы находимся на этапе ожидания результатов выборов в США, никто этого не скрывает", – сказал Туск. 

Глава польского правительства также добавил, что стратегии, содержащиеся в плане Зеленского, будут переоценены после выборов в США.

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Также издание "Комментарии" сообщало – насколько реален к выполнению План победы: поможет ли он закончить войну. 




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Источник: https://www.pap.pl/ua/ukrainian/news/premer-polschi-v-ocinci-planu-peremogi-ukraini-nemae-garmonii
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