Не все так просто: в ЕС заговорили о главной проблеме для вступления Украины

Еврокомиссар по вопросам расширения, восточного соседства, восстановления Украины, словенка Марта Кос считает, что Евросоюз существует для того, чтобы обеспечить мир в Европе. И как раз в Украине решается, каким будет мир в дальнейшем. Об этом чиновница заявила в интервью DW.

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

"Это не то, что приходит просто так, а то, за что нужно бороться", — отметила Марта Кос.

"Удивительно, что украинцы делают сегодня. Пока на их страну падают бомбы, они ведут переговоры о вступлении в ЕС и проводят необходимые реформы — а реформ предстоит еще очень много", — отметила еврокомиссар.

По словам Кос, она намерена сделать все возможное, чтобы Украина официально присоединилась к ЕС даже до 2030 года.

При этом немаловажной проблемой для стран-кандидатов на вступление в Евросоюз она назвала агрессивную российскую пропаганду, приводя в пример Молдову.

По словам еврокомиссара, россияне вкладывают миллионы евро, чтобы помешать Молдове пойти по европейскому пути. Они очень агрессивны и распространяют ложь, пытаясь убедить граждан страны, что "если вы пойдете по европейскому пути, то будет такая же война, как в Украине. Если вы станете членом ЕС, то вы потеряете свою идентичность".

“Я родом из страны, которая меньше Молдовы, и на самом деле членство в ЕС сохраняет нашу идентичность", – отметила Марта Кос.

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