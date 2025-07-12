Не все так просто: в ЕС заговорили о главной проблеме для вступления Украины

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Кравцев Сергей
Еврокомиссар по вопросам расширения, восточного соседства, восстановления Украины, словенка Марта Кос считает, что Евросоюз существует для того, чтобы обеспечить мир в Европе. И как раз в Украине решается, каким будет мир в дальнейшем. Об этом чиновница заявила в интервью DW.
Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников
По словам Кос, она намерена сделать все возможное, чтобы Украина официально присоединилась к ЕС даже до 2030 года.
При этом немаловажной проблемой для стран-кандидатов на вступление в Евросоюз она назвала агрессивную российскую пропаганду, приводя в пример Молдову.
По словам еврокомиссара, россияне вкладывают миллионы евро, чтобы помешать Молдове пойти по европейскому пути. Они очень агрессивны и распространяют ложь, пытаясь убедить граждан страны, что "если вы пойдете по европейскому пути, то будет такая же война, как в Украине. Если вы станете членом ЕС, то вы потеряете свою идентичность".
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