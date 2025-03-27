Никто не помешает этим странам создать ядерное оружие, если они захотят

Западный источник в сфере безопасности сделал тревожное заявление, предостерегая, что действия президента США Дональда Трампа могут поставить мир в "крайнюю опасность".

Ядерное оружие

По данным этих источников, политический курс Трампа "Америка, прежде всего", может подорвать доверие к ядерной безопасности. В частности, он якобы дал понять, что ядерный зонтик США, защищающий 30 стран, в будущем может утратить свою силу.

"Сознательно или нет, но Трамп послал сигнал, что ядерная защита США может однажды исчезнуть", – говорится в статье Mirror.

Такие заявления вызывают опасения, что больше стран начнут стремиться к созданию собственного ядерного оружия.

"Это чрезвычайно тревожный сигнал, ведь список государств, обладающих техническими возможностями для производства ядерного оружия, значительно шире, чем многие представляют. Если, например, Южная Корея или Германия решат начать ядерную программу, остановить этот процесс будет чрезвычайно сложно", — предостерегает источник.

Беспокойство усугубляется тем, что союзники США, такие как Польша, Германия, Саудовская Аравия, Япония и Южная Корея, активизировали обсуждение возможности создания собственного ядерного арсенала. Между тем Иран, по сообщениям СМИ, может получить ядерное оружие уже через несколько недель, если примет соответствующее решение. Кроме того, потенциальными ядерными государствами могут стать Египет, Тайвань и Турция, если другие страны пойдут на такой шаг.

Дональд Трамп ранее выражал недовольство расходами на ядерную программу США, называя боеголовки "исполинскими монстрами". В интервью Sunday Morning Futures он заявил: "Хуже всего то, что эти "монстры" стоят на складах в разных странах и могут уничтожать все на километры вокруг". Он также добавил: "Ужасно, что приходится тратить такие средства на то, что, если будет использовано, может стать концом света".

Отмечается, что по количеству ядерных боеголовок в мире лидирует Россия, имеющая более 5500 единиц. США владеют 5044 боеголовками, размещенными как на своей территории, так и на базах в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина тоже может создать свое ядерное оружие.



