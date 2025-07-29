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Новое соглашение США и ЕС касается Украины: что известно

ЕС заключил с США масштабное торговое соглашение, непосредственно касающееся Украины.

29 июля 2025, 13:50
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Slava Kot

Евросоюз и Соединенные Штаты заключили торговое соглашение, которое имеет не только экономическое, но и стратегическое значение, в частности, для Украины. Об этом заявил Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович, комментируя подписанный пакет договоренностей на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины.

Новое соглашение США и ЕС касается Украины: что известно

Марош Шефчевич. Фото из открытых источников

Новое торговое соглашение между ЕС и США предусматривает введение фиксированного тарифа в 15% на большинство экспортируемых товаров между сторонами. Но, как подчеркнул Шефчович, речь идет не только о таможенной политике, но и о безопасности Украины.

"Речь идет о безопасности, об Украине, о текущей геополитической нестабильности. Я не могу вдаваться в подробности о том, что обсуждалось вчера, но могу заверить вас, что речь шла не только о торговле", — сказал Шефчович.

Однако Шефчович намекнул, что торговое соглашение было "дополнительной ценой", которую нужно заплатить за то, чтобы Вашингтон "согласовал" свою позицию с Брюсселем "по геополитическим вопросам".

"Заключение этого соглашения имеет дополнительную ценность, потому что я верю, что теперь мы можем двигаться только к лучшему", — добавил европейский комиссар.

Комментарии Шефчовича прозвучали на фоне усиления атак РФ на украинские города, а также растущего беспокойства по поводу продолжительности и объемов американской поддержки. Дональд Трамп неоднократно выражал скепсис о помощи Украине и призывал к прекращению войны путем переговоров.

В то же время Вашингтон демонстрирует более жесткий подход к России, в частности, угрожает ввести вторичные санкции для стран, продолжающих импорт российской нефти. Кроме того, США обсуждают с союзниками поставку Украине систем противоракетной обороны Patriot, хотя финансирование таких поставок должен обеспечить Евросоюз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев жалуется на Трампа, который "размазал" Европу в торговом соглашении США и ЕС.

Также "Комментарии" писали, что две страны ЕС устроили демарш против соглашения с Трампом.



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Источник: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/brussels-says-us-trade-deal-is-also-about-ukraine/
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