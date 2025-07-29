Новое соглашение США и ЕС касается Украины: что известно

Евросоюз и Соединенные Штаты заключили торговое соглашение, которое имеет не только экономическое, но и стратегическое значение, в частности, для Украины. Об этом заявил Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович, комментируя подписанный пакет договоренностей на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины.

Марош Шефчевич. Фото из открытых источников

Новое торговое соглашение между ЕС и США предусматривает введение фиксированного тарифа в 15% на большинство экспортируемых товаров между сторонами. Но, как подчеркнул Шефчович, речь идет не только о таможенной политике, но и о безопасности Украины.

"Речь идет о безопасности, об Украине, о текущей геополитической нестабильности. Я не могу вдаваться в подробности о том, что обсуждалось вчера, но могу заверить вас, что речь шла не только о торговле", — сказал Шефчович.

Однако Шефчович намекнул, что торговое соглашение было "дополнительной ценой", которую нужно заплатить за то, чтобы Вашингтон "согласовал" свою позицию с Брюсселем "по геополитическим вопросам".

"Заключение этого соглашения имеет дополнительную ценность, потому что я верю, что теперь мы можем двигаться только к лучшему", — добавил европейский комиссар.

Комментарии Шефчовича прозвучали на фоне усиления атак РФ на украинские города, а также растущего беспокойства по поводу продолжительности и объемов американской поддержки. Дональд Трамп неоднократно выражал скепсис о помощи Украине и призывал к прекращению войны путем переговоров.

В то же время Вашингтон демонстрирует более жесткий подход к России, в частности, угрожает ввести вторичные санкции для стран, продолжающих импорт российской нефти. Кроме того, США обсуждают с союзниками поставку Украине систем противоракетной обороны Patriot, хотя финансирование таких поставок должен обеспечить Евросоюз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев жалуется на Трампа, который "размазал" Европу в торговом соглашении США и ЕС.

Также "Комментарии" писали, что две страны ЕС устроили демарш против соглашения с Трампом.