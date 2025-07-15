Новое торговое соглашение с Украиной: какие пять стран категорически против

Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния заявили во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства 14 июля о своем недовольстве новым соглашением между Украиной и ЕС, которое прорабатывается на базе углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ). Об этом пишет "ЕП"

Торговое соглашение ЕС с Украиной. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния считают, что новое торговое соглашение с Украиной, которое предлагает Еврокомиссия вместо "торгового безвиза", завершившегося в начале июня, может дестабилизировать агрорынки Евросоюза.

"Пять государств – Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния – подняли сегодня во время заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству вопрос новых условий торговли с Украиной. По их убеждению, новое соглашение в рамках УВЗСТ может дестабилизировать европейские рынки", – заявил собеседник СМИ.

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен также подтвердил, что речь о торговле с Украиной шла на заседании Совета ЕС 14 июля в Брюсселе.

Он рассказал после завершения заседания, что по просьбе группы из нескольких государств прошла дискуссия по пересмотре соглашения с Украиной.

Еврокомиссар напомнил, что "УВЗСТ 2016 года должна была быть пересмотрена уже в 2021 году, однако из-за войны агрессии России в Украине это стало невозможным".

"Сегодня были высказаны разные взгляды на это соглашение, и я считаю полезным иметь откровенную дискуссию в этом формате. Я изложил факты по этому соглашению и сообщил, что оно отвечает интересам наших фермеров", – рассказал он.

При этом по информации СМИ, пять стран отказываются поддерживать ранее согласованный с Киевом проект соглашения.

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