Новый "потолок" цен на российскую нефть: какое решение готовит Евросоюз

Европейская комиссия инициирует запуск нового механизма "плавающего" ограничения цен на российскую нефть, как часть очередного пакета санкций против России, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на четырех европейских дипломатов.

Потолок цен на нефть. Фото: из открытых источников

Новый "потолок" будет предусматривать автоматическую корректировку в зависимости от изменений мировых цен на нефть.

Такая идея появилась в Брюсселе после того, как некоторые страны-члены Евросоюза выступили против жесткого снижения предельной цены с $60 до $45 за баррель, которую предлагала Еврокомиссия в июне.

По информации источников, стартовая точка "плавающего" порога будет составлять чуть больше $45 за баррель.

Механизм ценового ограничения позволяет западным компаниям страховать и транспортировать российскую нефть по морю, только если она покупается ниже установленного ценового предела.

Ценовой порог $60 установили еще в конце 2022 года. Участники коалиции, куда входит не только Евросоюз, но и другие представители Большой семерки, договаривались регулярно пересматривать ограничения один раз в месяц, чтобы оно было на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, но ни разу это не сделали.

За это время Россия научилась обходить ограничения, используя "теневой флот" танкеров, часто с неизвестными страховщиками или собственниками, для поставки нефти на новые рынки, прежде всего в Азии. Благодаря этому российская нефть продается выше установленного ценового предела в течение большей части года.

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