Новый закон о вакцинации: принудительная вакцина и доступ к личным данным

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Татьяна Лозовенко
Вчера в Брюсселе согласовали, какие данные людей, которые участвуют в кампании вакцинации, будут храниться. Документ сразу вызвал критику, так как он дал правительству полный карт-бланш на получение любой информации, которая сочтется нужной, без каких-либо мер защиты конфиденциальности. Об этом пишет The Brussels Times.
Фото: из открытых источников
Какая информация будет указана?
Правительство Бельгии объяснило, какая именно информация будет собрана в ходе кампании вакцинации. В Украине этот список может отличаться.
1) Данные о том, кто вакцинируется.
2) Данные о том, кто вводит вакцину.
3) Информация о самой вакцине.
4) Время и место вакцинации.
5) Побочные реакции.
Согласно заявлению федерального министра здравоохранения Бельгии Фрэнка Ванденбруке, в законе говорится, что любой врач или медсестра, которые вводят вакцину, должны вносить в базу данных информацию, обозначенную Межведомственной конференцией по общественному здравоохранению.
Кто будет иметь к ней доступ?
В законопроекте также указали организации, которым разрешен доступ к данным. DPA (крупное немецкое информагентство) выразило обеспокоенность тем, что подробности о доступе к личной информации слишком "расплывчаты" в документе.
Будет ли вакцинация обязательной?
В документе остается вероятность "риска дискриминации в доступе к определенным государственным услугам на основании статуса вакцинации". Проще: людям, которые не были вакцинированы, могут отказать в доступе к некоторым услугам, даже если вакцинация не является обязательной.
Очевидно, что документ будут дорабатывать. На данном этапе два ключевых момента (доступ к данным и "дискриминация") уже вызвали волну критику в европейских СМИ.
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