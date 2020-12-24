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Новый закон о вакцинации: принудительная вакцина и доступ к личным данным

Доступ к данным и "обязательная" вакцинация - два ключевых момента, которые вызвали волну критики

сегодня, 11:47
Автор:

Татьяна Лозовенко

Вчера в Брюсселе согласовали, какие данные людей, которые участвуют в кампании вакцинации, будут храниться. Документ сразу вызвал критику, так как он дал правительству полный карт-бланш на получение любой информации, которая сочтется нужной, без каких-либо мер защиты конфиденциальности. Об этом пишет The Brussels Times. 

Новый закон о вакцинации: принудительная вакцина и доступ к личным данным

Фото: из открытых источников


Какая информация будет указана?

Правительство Бельгии объяснило, какая именно информация будет собрана в ходе кампании вакцинации. В Украине этот список может отличаться.

1) Данные о том, кто вакцинируется.

2) Данные о том, кто вводит вакцину.

3) Информация о самой вакцине.

4) Время и место вакцинации.

5) Побочные реакции.

Согласно заявлению федерального министра здравоохранения Бельгии Фрэнка Ванденбруке, в законе говорится, что любой врач или медсестра, которые вводят вакцину, должны вносить в базу данных информацию, обозначенную Межведомственной конференцией по общественному здравоохранению.


Кто будет иметь к ней доступ?

В законопроекте также указали организации, которым разрешен доступ к данным. DPA (крупное немецкое информагентство) выразило обеспокоенность тем, что подробности о доступе к личной информации слишком "расплывчаты" в документе.


Будет ли вакцинация обязательной?

В документе остается вероятность "риска дискриминации в доступе к определенным государственным услугам на основании статуса вакцинации". Проще: людям, которые не были вакцинированы, могут отказать в доступе к некоторым услугам, даже если вакцинация не является обязательной. 

Очевидно, что документ будут дорабатывать. На данном этапе два ключевых момента (доступ к данным и "дискриминация") уже вызвали волну критику в европейских СМИ.

Ранее "Комментарии" публиковали список неподтвержденных цен на 5 лучших вакцин от Сovid-19.


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Источник: https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/146844/vaccination-campaign-what-information-will-be-stored-covid-data-protection/
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