Соединенные Штаты должны продолжать поставки оружия Украине, а расходы готовы взять на себя Европа. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Давосе, сообщает Reuters.

По словам чиновника, страны-члены НАТО должны увеличить инвестиции в оборону, нарастить производство военной техники и взять на себя большую часть расходов, связанных с поддержкой Украины.

"По Украине, нам крайне необходимо, чтобы США оставались вовлеченными в этот процесс. Если новая администрация Трампа продолжит поставлять оружие Украине благодаря своей оборонно-промышленной базе, европейцы готовы оплатить счета. В этом я абсолютно уверен и считаю, что мы должны быть к этому. готовы", — заявил генсек НАТО.

Его комментарии прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп на этой неделе отметил, что Европейский Союз должен сделать больше для поддержки Украины.

Рютте также подчеркнул, что недопустимо допустить победу России, поскольку это может стать стимулом для агрессивных действий лидеров Северной Кореи и Китая.

"Мы должны усилить поддержку Украины, а не сокращать ее. Линия фронта сейчас смещается в неблагоприятном для нас направлении, и это требует решительных действий", — добавил Рютте.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас ранее опровергла заявление Дональда Трампа о том, что Европа недостаточно помогает Украине. Она подчеркнула, что общая помощь ЕС уже достигла 134 миллиарда евро, что делает Евросоюз крупнейшим донором Украины на международной арене.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия. Соответствующее заявление сделал Владимир Путин на пресс-конференции на саммите ОДКБ в Казахстане.