"Нужно немного жестокости": новое правительство Германии усилит давление на ЕС из-за друга Путина

Новое правительство Германии решило увеличить давление на Европейский Союз, призывая добавить больше "жесткости" в отношении стран, нарушающих основные принципы Союза. В частности, речь идет, вероятно, о Венгрии, отмечает Politico.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Консервативная фракция канцлера Фридриха Мерца и Социал-демократическая партия (СДПГ) договорились потребовать от ЕС прекращения финансовых выплат и лишения голоса для стран, нарушающих основные ценности экономического и политического союза, такие как, в частности, верховенство права.

Хотя Венгрия не упоминается в проекте коалиционного соглашения, Politico убежден, что Будапешт является главным объектом критики, поскольку страну уже долгое время обвиняют в:

· Нарушении демократических стандартов;

· Ограничение свободы медиа;

· Вмешательство в независимость судей.

В проекте коалиционного соглашения участники переговоров подчеркнули, что существующие механизмы защиты, такие как судебные разбирательства по нарушениям, блокированию финансирования и приостановлению прав члена ЕС, в частности, права голоса в Совете ЕС, должны применяться значительно строже, чем раньше.

Еще в 2018 году ЕС начал процедуру по статье 7 против Венгрии из-за подозрений в нарушениях основных ценностей и прав человека в стране. Однако этот процесс затянулся из-за политических разногласий среди государств-членов. В 2022 году Европейская комиссия заблокировала 22 миллиарда евро финансирования для Венгрии из-за беспокойства по поводу прав человека и независимости судебной власти в стране. Кроме того, еще одной проблемной темой стало сближение премьер-министра Виктора Орбана с Москвой.

"Комментарии" уже писали, что Венгрия требует снять санкции ЕС с российских олигархов Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана. Об этом в интервью российскому пропагандистскому информагентству РИА Новости заявил министр иностранных дел страны Петер Сиярто.