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Нужно оказывать давление на РФ: в ЕС выступили с заявлением о роли Трампа

Высказывания Трампа относительно Путина стали более жесткими, что свидетельствует о совместном понимании ситуации с Европейским Союзом.

сегодня, 10:55
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Клименко Елена

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа признает важность давления на Россию для прекращения войны, которую она развязала против Украины. Об этом Каллас заявила в интервью DW.

Нужно оказывать давление на РФ: в ЕС выступили с заявлением о роли Трампа

Президент США Дональд Торамп. Фото: CNN

По ее словам, Трамп занял более решительную позицию по отношению к Владимиру Путину, чем некоторые могли ожидать, хотя он также критиковал президента Украины Владимира Зеленского.

"США понимают, что для прекращения войны необходимо оказывать давление на Россию, ведь именно она инициировала этот конфликт", – подчеркнула Каллас.

Она отметила, что высказывания Трампа относительно Путина стали более жесткими, что свидетельствует о совместном понимании ситуации с Европейским Союзом.

"Мы видим ситуацию одинаково", – добавила дипломат.

Каллас также подчеркнула важность личных встреч с представителями администрации Трампа для обсуждения их стратегии. Она добавила, что хотя все стремятся достичь мира, важно, чтобы этот мир был стабильным, как отмечал госсекретарь США Марко Рубио.

Напомним, что 28 января во время встречи между Каэю Каллас и Марко Рубио обсуждался вопрос дальнейшего давления на Россию для обеспечения мира в Украине. Рубио также отметил, что для достижения мирного соглашения с Москвой и Киевом придется идти на определенные уступки, и предположил, что Украине, вероятно, придется отказаться от цели вернуть все территории, захваченные Россией за последнее десятилетие.

"Комментарии" уже писали, что в террористической России считают, что возможные переговоры с Украиной должны рассматриваться исключительно как завершающий этап так называемой "специальной военной операции" для достижения всех целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. В то же время они не должны приводить к "замораживанию конфликта", заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мельник.

 



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Источник: https://www.dw.com/en/eu-top-diplomat-sabotage-is-on-the-rise-in-europe/a-71462838

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