Оборона превыше всего: ЕС принял историческое решение

Лидеры стран-членов ЕС поддержали значительное увеличение расходов на оборону и укрепление европейской технологической и промышленной базы, говорится в выводах неформального заседания Европейского Совета.

ЕС увеличит расходы на оборону. Фото из открытых источников

Лидеры Евросоюза признали, что война России против Украины представляет экзистенциальную угрозу Евросоюзу. Поэтому ЕС ускорит мобилизацию необходимых инструментов и финансирование для укрепления безопасности союза и защиты европейских граждан.

Руководители ЕС отметили необходимость дальнейшего существенного увеличения расходов на безопасность и оборону Европы. Они призвали Европейскую комиссию изучить дальнейшие меры по содействию значительным расходам на оборону на национальном уровне всех стран-членов ЕС.

Лидеры ЕС также призвали Еврокомиссию предложить дополнительные источники финансирования на уровне Евросоюза. В частности, с помощью дополнительных возможностей и стимулов, предлагаемых всем государствам-членам ЕС.

В заключении отмечается важность мобилизации частного финансирования для оборонной промышленности. С учетом опыта войны в Украине в документе приводится список приоритетных сфер для действий на уровне ЕС. В частности, речь идет о противовоздушной и противоракетной обороне, артиллерийских системах, способных осуществлять дальнобойные точные удары, ракеты и боеприпасы, а также дроны и противодронные системы.

Как известно, представители администрации Дональда Трампа и украинская делегация встретятся в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель президента США Стив Виткофф. В состав украинской делегации будет входить глава Офиса президента Андрей Ермак. Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. После перепалки президентов США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.