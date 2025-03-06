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Оборона превыше всего: ЕС принял историческое решение

Расходы на оборону европейских стран вырастут в разы

6 марта 2025, 23:51
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Марьян Ощановский

Лидеры стран-членов ЕС поддержали значительное увеличение расходов на оборону и укрепление европейской технологической и промышленной базы, говорится в выводах неформального заседания Европейского Совета.

Оборона превыше всего: ЕС принял историческое решение

ЕС увеличит расходы на оборону. Фото из открытых источников

Лидеры Евросоюза признали, что война России против Украины представляет экзистенциальную угрозу Евросоюзу. Поэтому ЕС ускорит мобилизацию необходимых инструментов и финансирование для укрепления безопасности союза и защиты европейских граждан.

Руководители ЕС отметили необходимость дальнейшего существенного увеличения расходов на безопасность и оборону Европы. Они призвали Европейскую комиссию изучить дальнейшие меры по содействию значительным расходам на оборону на национальном уровне всех стран-членов ЕС.

Лидеры ЕС также призвали Еврокомиссию предложить дополнительные источники финансирования на уровне Евросоюза. В частности, с помощью дополнительных возможностей и стимулов, предлагаемых всем государствам-членам ЕС.

В заключении отмечается важность мобилизации частного финансирования для оборонной промышленности. С учетом опыта войны в Украине в документе приводится список приоритетных сфер для действий на уровне ЕС. В частности, речь идет о противовоздушной и противоракетной обороне, артиллерийских системах, способных осуществлять дальнобойные точные удары, ракеты и боеприпасы, а также дроны и противодронные системы.

Как известно, представители администрации Дональда Трампа и украинская делегация встретятся в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель президента США Стив Виткофф. В состав украинской делегации будет входить глава Офиса президента Андрей Ермак. Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. После перепалки президентов США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.



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Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/03/06/european-council-conclusions-on-european-defence/?utm_source=brevo&utm_campaign=AUTOMATED%20-%20Alert%20-%20Newsletter&utm_medium=email&utm_id=3318
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