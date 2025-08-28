Одних заявлений уже не будет: Фон дер Ляйен рассказала, как отреагирует ЕС на удар РФ по Киеву

Европейский Союз в ближайшее время утвердит новый, 19-й пакет санкций против России, а также обсудит, как можно эффективно использовать российские замороженные активы для военной поддержки Украины и ее восстановления. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в экстренном заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, посвященном ночной атаке России на Киев.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Я возмущена атакой на Киев, которая также затронула наши офисы в ЕС. Это была самая смертоносная ракетная атака на столицу с июля", – заявила фон дер Ляйен.

Еврочиновница добавила, что именно поэтому "мы продолжаем оказывать максимальное давление на Россию".

"Это означает усиление нашего санкционного режима. В ближайшее время мы представим наш 19-й пакет жёстких санкций", – подчеркнула председатель Еврокомиссии.

По ее словам, параллельно будет вестись работа над замороженными российскими активами, чтобы способствовать обороне и восстановлению Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 28 августа российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования. В целом агрессор применил 629 средств воздушного нападения: 598 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 20 крылатых ракет Х-101. По предварительным данным, сбито/подавлено 589 воздушных целей.

Из-за атаки в Киеве ранены десятки гражданских, по предварительным данным погибли 15 человек, в том числе 4 детей.



