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Оккупанты провели «выборы» в Крыму: реакция ЕС

ЕС не признает этих так называемых "выборов" в Крыму и их результатов

сегодня, 13:20
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Кравцев Сергей

Европейский Союз осудил проведение Москвой местных выборов во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Как передает портал "Комментарии", заявление по этому поводу опубликовал представитель внешнедипломатической службы ЕС Петер Стано.

Оккупанты провели «выборы» в Крыму: реакция ЕС

ЕС отреагировал на проведение Россией выборов в Крыму. Фото: из открытых источников

Представитель заявил, что ЕС решительно осуждает так называемые "выборы" России в оккупированных Крыму и Севастополе 6-8 сентября.

В сообщении говорится, что Евросоюз не признает этих так называемых "выборов" в Крыму и их результатов. ЕС подчеркивает, так называемые "выборы" являются ничтожными и не могут иметь юридических последствий. Руководство России и ответственные за организацию этих нелегитимных действий будут привлечены к ответственности. 

"Более чем через 10 лет после вторжения России и попытки противоправной аннексии Крыма ЕС подчеркивает свою позицию: Крым – это Украина", – заявил Стано.

По его словам, есть один явный выход из этой войны: Россия должна немедленно прекратить свою противоправную, неспровоцированную и неоправданную захватническую войну против Украины и вывести силы и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Отметим, 8 сентября Россия проводила выборы в местные органы власти субъектов РФ разного уровня. В МИД Украины отметили, что результаты так называемых "выборов" являются ничтожными, а сами "выборы" – нелегитимными.

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