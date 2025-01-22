Они нас раздражают: Орбан заявил, что Украина представляет угрозу Венгрии и пригрозил

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, даже после окончания войны, Украина будет представлять угрозу для венгров. По его словам, это связано с большим количеством оружия, которое находится в Украине, а также ограничениями на транзит российского газа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан встретился в Братиславе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, с которым обсудил энергетическую безопасность и Украину. Во время совместной пресс-конференции лидер Венгрии заявил, что Украина будет представлять угрозу для венгров, даже после окончания войны.

"Даже если война закончится, останется огромное количество оружия. Это само по себе риск для его соседей, например Венгрии. Существует постоянная опасность, что причитающиеся нам брюссельские деньги – а это деньги словаков и венгров – будут перенаправлены Брюсселем в Украину", — сказал Орбан.

Венгерский лидер добавил, что также не позволит выйти сельскохозяйственной продукции из Украины на рынок ЕС без ограничений. По его словам, из-за украинской продукции венгерские фермеры будут разорены.

Однако больше всего критики в сторону Украины от Орбана прозвучало относительно запрета транзита российского газа. Орбан обвинил Украину в том, что Венгрия получала российский газ по "умной цене", однако теперь ей предлагают альтернативу с Запада с "ужасной ценой". По его словам, это ставит под угрозу не только Венгрию, но и Словакию, поэтому Будапешт будет принимать меры.

"Киев уже не настолько крепко сидит в седле, чтобы себе это позволить. Если они останутся агрессивными и враждебными, они пострадают. В конце концов, они нас раздражают, и мы примем контрмеры", – сказал Орбан, назвав украинскую дипломатию "неприемлемой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин поздравил с Новым годом только одного лидера ЕС – премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Также "Комментарии" писали, что Орбан отреагировал на неудобный вопрос от Зеленского о Путине.