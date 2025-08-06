Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X заявил, что украинские беженцы в стране получают слишком обильную помощь, намекнув на возможное ее сокращение.

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По словам Орбана, уровень поддержки для украинцев превышает получаемый безработными венграми. Премьер также подчеркнул, что "бесплатных денег не существует", и украинцы не должны получать больше граждан Венгрии.

Он напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России Венгрия приняла тысячи украинских беженцев.

"Мы обеспечили их всех и помогли всем. Даже сейчас в Венгрии находятся десятки тысяч украинцев", – отметил Орбан.

Премьер добавил, что Венгрия якобы является единственной страной, оказывающей украинцам такую же помощь, как и своим гражданам.



"Если венгр получает пособие по безработице в течение трех месяцев и затем должен участвовать в общественных работах, то и вы, уважаемый украинский друг, можете получить столько же. Мы готовы поделиться, но не полностью", – сказал Орбан.

По последним данным Евростата, около 40 000 украинцев в Венгрии пользуются временной защитой.

При этом эксперты отмечают, что Орбан часто манипулирует фактами: например, в Германии украинцы с временной защитой получают ровно такую же помощь, как местные граждане.

Как уже писали "Комментарии", россияне при первой же возможности нарушат договоренность о перемирии в воздухе, если она будет достигнута, заявил глава Совета резервистов Украины Иван Тимочко. Он подчеркнул, что это произойдет сразу после того, как РФ накопит достаточное количество ударных средств и переместит часть собственного производства под землю. В то же время он подчеркнул важность понимания, на каком уровне Кремль хочет ввести такое перемирие.