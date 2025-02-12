В Венгрии обвинили Украину в якобы попытках дискредитации премьер-министра Виктора Орбана и финансировании кампании против него. Это далеко не первые подобные заявления со стороны венгерских властей, отметил в эфире 24 канала глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа. При этом он добавил, что Орбан и его команда действуют по прямым указаниям Кремля.

Виктор Орбан

Томпа убежден, что по полученным директивам руководство Венгрии пытается максимально дестабилизировать ситуацию в Украине. В этом контексте глава МИД Петер Сиярто совершил ряд визитов в разные страны, в частности в Чехию, чтобы создать вокруг Венгрии определенный союз государств, которые будут поддерживать ее позицию.

Кроме того, замглавы МИД Леванте Мадяр пытается сформировать так называемую "пятую колонну" из представителей венгерской общины в Украине. Он привлекает их к сотрудничеству путем финансовых вливаний и ведет активную кампанию по дискредитации Украины.

Поводом для очередных обвинений стал фильм "Династия", рассказывающий о приходе Орбана к власти, его коррупционных схемах и обогащении. В венгерском правительстве заявили, что финансирование фильма якобы осуществляла Украина. Как говорит Томпа, это абсолютно безосновательные упреки, направленные на обострение ситуации при этом, такая ситуация очень выгодна Москве.

Также Петер Сиярто заявил, что Украина обязалась гарантировать газовую безопасность Венгрии, не атаковать инфраструктуру "Турецкого потока" и не препятствовать поставкам российского газа.

"Это тотальная ложь, здесь нельзя доверять даже одной букве. Украина никогда не делала ничего из того, что говорит Орбан и Сиярто", — подчеркнул Томпа.

По его словам, такие заявления предназначены для внутренней венгерской аудитории для создания видимости активной деятельности правительства. В то же время, известно, что Петер Сиярто получил награду из рук министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что лишь подтверждает его зависимость от Кремля.

"Он является агентом Кремля, прямым исполнителем всех прихотей, которые ему прописывают в Москве", — сказал Томпа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Орбан сделал ряд новых заявлений о войне в Украине.



