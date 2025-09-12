Орбан кардинально изменил свое мнение о дроновой атаке на Польшу: новое заявление премьера Венгрии шокирует

Нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами в ночь на 10 сентября — это ситуация, которая "не может быть приемлема". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому общественному радио, передает RMF FM.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

По словам Орбана, Венгрия полностью разделяет беспокойство Варшавы, ведь две страны являются "историческими союзниками".

"Несмотря на существующие политические разногласия, поляки — наши друзья. Поэтому мы четко заявляем: мы не можем мириться с тем, что российские беспилотники вторгаются на территорию Польши", — отметил он/

Ранее в соцсети Х венгерский лидер заверил, что Будапешт солидарен с Варшавой в связи с "недавним инцидентом с дроном". Также он подчеркнул, что считает "недопустимым" нарушение суверенитета Польши.

В то же время, его первая реакция на событие вызвала волну критики. В частности, Орбан тогда заявил, что его политика "здравомыслящих мирных инициатив" в контексте войны России против Украины является "умной и рациональной".

" Жить под угрозой войны — это постоянный риск и опасность. Пора положить этому конец", — сказал премьер/

На такие слова оперативно отреагировал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Его ответ был острым:

"Нет, Виктор. Этот инцидент четко показывает: пора занять твердую позицию и осудить российскую агрессию. Мы призываем тебя разблокировать оборонное финансирование ЕС, поддержать более жесткие санкции и снять вето на старт переговоров по вступлению Украины в Евросоюз", — написал Сикорский/

