Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует разблокировать его стране средства, замороженные из-за проблем с верховенством права и коррупцией. В противном случае премьер угрожает наложить вето на следующий долгосрочный бюджет Европейского союза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Bloomberg.

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По данным издания, речь идет о семилетнем бюджете ЕС с 2028 года. Принятие такого бюджета требует единодушия среди всех членов политического блока. Издание также напомнило, что у Орбана уже есть опыт затягивания совместных решений.

"Венгрия, несомненно, получит эти средства. Средства, которые мы не получим в 2025 и 2026 годах, нам придется получить в 2027 и 2028 годах, потому что если мы этого не сделаем, то у ЕС не будет бюджета, потому что я не соглашусь на это", — заявил он.

В издании также добавили, что, по словам финансовых экспертов, около 20 млрд евро (около 21,1 млрд долларов), которые сейчас удерживает ЕС из-за конфликта с Венгрией, является одним из серьезных вызовов для экономики страны. На прошлой неделе рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по долговому рейтингу Венгрии со "стабильного" на "негативный". Такое решение объясняется ухудшением перспектив для венгерского правительства в разрешении спора с Европейским союзом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан цинично прокомментировал ситуацию в Украине, заявив, что войны не было бы, если бы не США. Какая страна может сыграть решающую роль в войне, по мнению премьера Венгрии, читайте подробнее по ссылке.