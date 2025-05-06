Орбан назвал Украину обузой: что требует от ЕС

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что принятие Венгрии в Европейский Союз было выгодным решением для блока, однако членство Украины – будет ошибкой. По его словам, Украина станет обузой для ЕС.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Виктор Орбан на платформе X обратился к депутату Европейского парламента Манфреду Веберу и попытался объяснить, почему Венгрия не поддерживает членство Украины в Европейском Союзе.

"Венгрию приняли в Европейский Союз, потому что это было выгодно для государств-членов. Это было выгодное соглашение. Для Германии также, господин Вебер. Вступление Украины — это не выгодное соглашение. Украина — это не добавленная стоимость, а бремя", — пишет Орбан.

Венгерский политик призвал остановить помощь Украине, а деньги распределять внутри Европейского Союза.

"Это огромная ошибка — направлять европейские средства Украине вместо того, чтобы использовать их для укрепления находящейся в затруднительном положении европейской экономики", — добавил Орбан.

Венгрия с момента вступления в ЕС в 2004 и до 2022 года получила от Европейского Союза 84 млрд евро. Будапешт внес в бюджет ЕС всего 20,5 млрд евро. Таким образом, чистый баланс вливаний в экономику Венгрии за первые 19 лет составляет 63 млрд евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан отреагировал на заявление Зеленского по поводу манипуляций общественным мнением в Венгрии о членстве Украины в Европейском Союзе.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии впервые за 35 лет депутатам запретили вход в парламент. К этому причастны изображения с поцелуями Путина и Орбана.