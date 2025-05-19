Орбан назвал Украину самой большой угрозой для Венгрии: подробности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике попытки Украины присоединиться к Европейскому Союзу и поддержку пути евроинтеграции со стороны Брюсселя. По его словам, членство Украины в ЕС станет "наибольшей угрозой" Венгрии.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Виктор Орбан выступил на мероприятии в Будапеште под названием "Клуб воинов — начало", где раскритиковал политику Европейского Союза, заявив, что она строится "во главе с Соросом".

"Они хотели превратить Венгрию в страну мигрантов, перевоспитать наших детей своими гендерными активистами, отменить 13 пенсию и установить ужасные цены на коммунальные услуги, а также завладеть и отобрать деньги венгров в Венгрии", — сказал Орбан.

По словам Орбана, Венгрия отразила атаку Брюсселя, однако теперь перед Будапештом более сложная задача, "поскольку к этому присоединились и украинцы". Венгерский премьер заявил, что Украина уничтожит местных фермеров, отнимет деньги у венгров и заставляет Будапешт присоединиться к войне с РФ.

"Украинцев не волнует, что они принесут войну в ЕС, уничтожат фермеров. Мы не хотим, чтобы нас втягивали в их войну, чтобы разоряли наших фермеров, чтобы превратили самую безопасную страну Европы в мафиозное гнездо, и мы не хотим, чтобы деньги венгров шли к ним через Брюссель", — заявил Орбан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан назвал Украину обузой для Европейского Союза. По его словам, из-за вступления Украины Брюссель будет больше денег выделять Киеву, а не другим странам, отметив, что членство Венгрии было выгодно в финансовом плане для блока. Однако с момента присоединения к ЕС Венгрия в бюджет блока предоставила 20,5 млрд евро, тогда как получила от Европейского Союза 84 млрд евро.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия объяснила скандальный инцидент в небе, где якобы был сбит украинский дрон.