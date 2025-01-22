Орбан назвал условия Венгрии для вступления Украины в ЕС и НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не станет членом НАТО и ЕС в ближайшие десятилетия. По его словам, чтобы Украина вступила в военный альянс и Европейский Союз, она должна "проявить уважение" к Венгрии и Словакии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил, что Украина не будет членом НАТО. По словам венгерского лидера, вступление Украины в альянс будет означать немедленное начало войны против России, чего Венгрия хочет избежать. Кроме того, Орбан выступил против членства Украины в ЕС, ведь это "уничтожило бы десятки тысяч венгерских сельскохозяйственных ферм и сотни тысяч семей".

"Что касается членства в Евросоюзе, то ситуация такова, что если бы Украина сегодня присоединилась к Евросоюзу, это уничтожило бы Венгрию. У Евросоюза нет денег, чтобы поглотить Украину, а мы не хотим разрушать собственную страну. Мы не примем Украину в Евросоюз ценой уничтожения экономики Венгрии", — сказал Орбан.

Орбан считает, что Украина может вести переговоры о членстве в ЕС, однако не будет членом Евросоюза еще многие десятки лет. Премьер-министр Венгрии считает, что другие страны не примут Украину в ЕС, ведь она якобы злит граждан соседних стран.

"Если Украина хочет себе добра, то урегулируйте отношения со Словакией, урегулируйте отношения с Венгрией, проявляйте уважение и ведите себя так, как должен вести себя кандидат в ЕС", — добавил Орбан.

Роберт Фицо ответил, что Словакия поддерживает членство Украины в ЕС при определенных условиях, но категорически против вступления в НАТО. По его словам, это несет опасность третьей мировой войны. Фицо объяснил, что никогда не будет рекомендовать парламенту Словакии принять Украину в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан пригрозил Украине и заявил об угрозе венграм из Киева.

Также "Комментарии" писали, что Орбан похвалил Путина.