Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал критическую позицию по требованию Европы участвовать в переговорах по войне между Россией и Украиной. Политик поделился своим негодованием на своей странице в X.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

"Это заявление, свидетельствующее об отсутствии эффективного лидерства в Брюсселе. Пока президенты Трамп и Путин ведут переговоры о мире, официальные представители ЕС делают только безрезультатные заявления. Нельзя просто требовать место за столом переговоров", – написал Орбан.

По его словам, Брюссель должен "заслужить" такое место, продемонстрировав "сильное лидерство, правильную дипломатию и решительность".

"Позиция Брюсселя, поддерживающая убийства до тех пор, пока это будет необходимо, является морально и политически неприязненной", – добавил венгерский премьер.

Эти комментарии Орбан сделал на фоне публикации верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая назвала незыблемыми независимость и территориальную целостность Украины.

Также следует отметить, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил свою реакцию на звонок Трампа Путину, подчеркнув, что это "создает впечатление" начала переговоров по завершению полномасштабной войны в Украине.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп, по словам министра обороны США Пита Гегсета, якобы является единственным лицом, способным устроить переговоры между Украиной и Россией. Глава Пентагона также подчеркнул, что на заседании министров обороны НАТО состоятся "честные и реалистичные обсуждения" и что Альянс будет оставаться на защите свободного и демократического мира, а США будут сохранять лидерство.