Орбан обвинил Зеленского в ошибках на войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уважение президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако подверг критике действия украинского лидера в войне против России из-за якобы отказа от мира с Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан дал интервью польскому телеканалу wPolsce24, где выразил свой взгляд на войну в Украине. По мнению венгерского лидера, полномасштабное вторжение РФ это "война между Западом и Россией", а ее может остановить только встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Орбан заявил, что придерживается принципа дипломатического уважения, в том числе и к Владимиру Зеленскому, однако упрекнул президента Украины.

"Он является избранным украинцами президентом Украины. Я всегда пытаюсь вести себя должным образом, что необходимо, если хочешь иметь хорошие отношения. Поэтому я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки", — сказал Орбан.

По мнению Орбана, одним из ключевых заблуждений Зеленского стало отклонение предложений о мире, которые якобы предлагал сам премьер Венгрии год назад. По словам Орбана, он тогда предупреждал Зеленского о выгодности позиции России в затяжном конфликте.

"Он отверг мое толкование, что время играет в пользу российской стороны, но сегодня мы имеем то, что имеем. Ситуация президента Зеленского нелегкая. Очень трудно объединить народ, который находится в безнадежной войне", — добавил Орбан.

Несмотря на уверения в "уважении", между Украиной и Венгрией сохраняется холодная дипломатическая атмосфера. Официальный Будапешт продолжает блокировать важные решения ЕС о помощи Украине и введении новых санкций против России. Кроме того, в Венгрии распространяются пропагандистские кампании, дискредитирующие украинское руководство и напрямую ассоциирующие Зеленского с венгерской оппозицией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан прогнозирует поражение Украины в войне и назвал неожиданных виновных.

Также "Комментарии" писали, что в Европе отреагировали на результаты опроса Орбана в Венгрии по Украине.