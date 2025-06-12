Орбан обвиняет Украину в "шантаже": чего требует от Киева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы недостаточно благодарны его стране за оказанную помощь. По словам Орбана, Украина занимается "шантажом" Венгрии.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Виктор Орбан в видеообращении обвинил Украину в "грубых угрозах", которые, по его словам, касаются процесса вступления Украины в Европейский Союз. По мнению венгерского премьер-министра, Киев использует "шантаж" в отношении Будапешта в попытках процесса евроинтеграции.

"Они абсолютно не принимают это решение, если оно будет отрицательным, и потому угрожают, шантажируют и нападают на нас", — сказал Орбан.

Премьер Венгрии выразил возмущение тем, что вместо благодарности Украина, по его словам, давит на Будапешт. Орбан напомнил о гуманитарной поддержке со стороны своей страны, включая прием украинских беженцев, доступ к государственным услугам, лечение раненых военных и обучение детей, вынужденных бежать от войны.

Орбан считает, что Зеленский должен благодарить венгерский народ, а не использовать шантаж и угрозы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский в интервью венгерским медиа заявил о последствиях для Венгрии из-за деятельности Виктора Орбана в отношении Украины. По словам президента, венгерский лидер совершает историческую ошибку, которая поставила его в один список с российским диктатором Владимиром Путиным и белорусским президентом Александром Лукашенко.

Также "Комментарии" писали о том, как Орбан шокировал своим признанием о Путине. По его словам, он не будет арестовывать российского диктатора, если тот появится на венгерской земле, несмотря на ордер на арест Путина от МУС.