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Орбан объяснил, почему продлил санкции против РФ: озвучил новый ультиматум

Виктор Орбан планирует снова наложить вето на санкции против России.

сегодня, 09:50
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Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что через полгода заблокирует продление Европейским Союзом санкций против России, если его страна не станет получать российский газ. По его словам, Будапешт будет давить на Киев, чтобы возобновить транзит газа через собственную территорию.

Орбан объяснил, почему продлил санкции против РФ: озвучил новый ультиматум

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан блокировал продление санкций против России и выставлял ультиматум для Украины, однако в конце концов венгерский лидер снял вето. Теперь премьер-министр Венгрии рассказал, какое обещание получил от ЕС за то, что согласился на продление санкций.

"Еврокомиссия пообещала Венгрии добиваться от Украины возобновления транзита газа из РФ", — сказал Орбан.

По его словам, если ЕС не выполнит соответствующее условие, то в следующий раз Венгрия заблокирует продление санкций против России.

"Венгрия не допустит дальнейшего продления санкций ЕС против РФ, если Еврокомиссия не обеспечит ей гарантии энергобезопасности", – пояснил Орбан.

По его словам, в целом Венгрия хотела бы снять все санкции Евросоюза против России.

Напомним, что Европейский Союз каждые шесть месяцев продлевает пакет введенных санкций против РФ. Для решения нужны голоса всех стран-членов Европейского Союза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Польши Дональд Туск подверг критике Виктора Орбана и заявил, что венгерский лидер играет в команде Владимира Путина. Представитель МИД РФ Мария Захарова вступилась за Орбана после критики Туска, а в Венгрии заявили, что отказываются платить за чужие войны.

Также "Комментарии" писали о заявлении Орбана, который сказал, что Украина представляет угрозу Венгрии.



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