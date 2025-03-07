Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что будет "собирать мнение людей" в кампании по почте, которую критики высмеивали как инструмент пропаганды. Об этом пишет Politico.

Виктор Орбан

Венгрии будут иметь слово о том, хотят ли они присоединения Украины к Европейскому Союзу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рано в пятницу, хотя голосование не обязательно и почти наверняка будет сопоставлено против Киева.

Выступая перед журналистами после экстренного саммита всех 27 лидеров ЕС в Брюсселе, на котором Венгрия была единственной стороной, отказавшейся одобрить совместное заявление в поддержку вооружения Украины, Орбан сказал, что его правительство проведет опрос венгров по их поддержке вступления Киева в ЕС.

"У нас есть так называемая схема национальных консультаций, по которой мы регулярно собираем мнение людей, поэтому сейчас мы будем использовать такую же схему", — сказал он.

С 2010 года правительство Орбана начало более дюжины так называемых национальных консультаций по различным вопросам, от миграции до прав ЛГБТК.

Это кампании по рассылке по почте, во время которых все венгры, имеющие право голоса, получают письма с вопросами и предложением выбрать из списка ответов, иногда простыми "да" или "нет".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгры не могут противостоять экономическим последствиям войны в Украине и призвал страны ЕС отказаться от поддержки Украины. Венгерский лидер обвинил европейские страны, которые помогают Украине, по его словам, в продолжении войны.

Виктор Орбан в эфире Kossuth Radio рассказал о внеочередном саммите ЕС в Брюсселе, посвященном войне в Украине и будущим оборонным стратегиям Европы. Венгерский лидер, который был единственным, кто не поддержал итоговое коммюнике с поддержкой Украины, заявил, что конфликт происходит не между Венгрией и другими странами ЕС, а группой миролюбивых стран во главе с США и 26 странами Европейского Союза.