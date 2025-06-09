Орбан окончательно опозорился заявлением о переговорах по Украине: что известно

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Клименко Елена
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому телеканалу LCI выступил с противоречивыми заявлениями по Украине, войне и предстоящем мирным переговорам. По его словам, достичь договоренностей с Россией могут не Украина или Европа, а только США.
Виктор Орбан. Фото: Reuters
Он подчеркнул, что первым шагом должно быть прекращение огня, после чего можно говорить о долгосрочном стратегическом урегулировании. Орбан добавил, что Россия "понимает только язык силы", поэтому Европа должна проявить жесткость в отношениях с Кремлем.
В то же время, он заявил, что Европа должна сосредоточиться не на фигуре Путина, а на собственных интересах.
Кроме того, глава венгерского правительства позволил себе откровенно пренебрежительные высказывания в адрес Украины, подвергнув сомнению ее способность стать членом ЕС и НАТО.
Портал "Комментарии" уже писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь подчеркнул, что приложит максимум усилий, чтобы воспрепятствовать присоединению Украины к Европейскому Союзу, объясняя это заботой о национальных интересах своей страны.
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