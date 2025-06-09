Орбан окончательно опозорился заявлением о переговорах по Украине: что известно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому телеканалу LCI выступил с противоречивыми заявлениями по Украине, войне и предстоящем мирным переговорам. По его словам, достичь договоренностей с Россией могут не Украина или Европа, а только США.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

"Я убежден, что ни украинцы, ни европейцы не способны заключить мир с Россией. Украина проигрывает войну, а европейцы слишком вовлечены в конфликт. Реальное решение — это соглашение между Москвой и Вашингтоном", — заявил Орбан.

Он подчеркнул, что первым шагом должно быть прекращение огня, после чего можно говорить о долгосрочном стратегическом урегулировании. Орбан добавил, что Россия "понимает только язык силы", поэтому Европа должна проявить жесткость в отношениях с Кремлем.

В то же время, он заявил, что Европа должна сосредоточиться не на фигуре Путина, а на собственных интересах.

"Мы должны быть сильными — как в диалоге с Россией, так и в противостоянии ей. Если Путин захочет посетить Венгрию, мы примем его со всеми почестями", — сказал Орбан.

Кроме того, глава венгерского правительства позволил себе откровенно пренебрежительные высказывания в адрес Украины, подвергнув сомнению ее способность стать членом ЕС и НАТО.

"Украина еще до начала войны была банкротом. В 90-х она не смогла построить жизнеспособную экономику", — добавил он, отвечая на реплику журналиста о схожести ситуации с той, которую в свое время переживала Венгрия.

Портал "Комментарии" уже писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь подчеркнул, что приложит максимум усилий, чтобы воспрепятствовать присоединению Украины к Европейскому Союзу, объясняя это заботой о национальных интересах своей страны.