Кремль планирует активное вмешательство в парламентские выборы в Венгрии, запланированные на апрель 2026 года, чтобы обеспечить победу премьер-министра Виктора Орбана, сообщает издание VSquare, ссылаясь на источники в европейских службах безопасности. По данным журналистов, эту операцию напрямую курирует первый заместитель главы администрации РФ Сергей Кириенко, которого СМИ называют "архитектором всей системы политического влияния России" как на внутренней, так и на международной арене.

Фото: из открытых источников

В статье отмечается, что последние два года Кириенко существенно расширил свои полномочия и начал рассматривать зарубежные выборы как инструмент для укрепления политического влияния Москвы. В частности, он стоял за операцией вмешательства в президентские выборы Молдовы в 2024 году. Теперь Кириенко готовит подобную кампанию в Венгрии, сотрудничая с руководителем Главного управления стратегического партнерства и сотрудничества Вадимом Титовым.

Россия планирует привлечь к операции специалистов по манипуляциям в социальных сетях, имеющих связь с военной разведкой ГРУ. По данным издания, команду могут составить около трех человек, которые будут работать из российского посольства в Будапеште, используя дипломатические или служебные паспорта, что позволит избежать юридического преследования.

Кроме того, центральноевропейские источники сообщают, что венгерская оперативная группа Кириенко активно общается с агентами предвыборной кампании, связанными с правительством Орбана. Это свидетельствует о тщательно спланированной координации действий для влияния на политический процесс в стране. Следовательно, аналитики предостерегают о потенциально масштабном внешнем вмешательстве, которое может существенно изменить результаты выборов и усилить пророссийские тенденции в венгерской политике.

Портал "Комментарии" уже писал , что генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула подверг резкой критике политику Соединенных Штатов об отсутствии ранних поставок истребителей Украине во время длительного конфликта с РФ.